Роскомнадзор заблокировал сайт со стоковыми фото за снимки с Украины

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Роскомнадзор заблокировал сайт со стоковыми фото за снимки с УкраиныDepositphotos
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор заблокировал на территории страны международный фотобанк Depositphotos. РБК сообщил причину этого решения.
Журналисты пишут, что ведомство заблокировало страницу Depositphotos, где публиковались снимки из зоны боевых действий с Украины. Из-за того, что на ресурсе используется протокол https, заблокированным оказался весь сайт.
Сам Роскомнадзор указывает, что ограничил доступ к сервису по решению Генпрокуратуры от 1 июля на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья предусматривает блокировку сайтов, которые содержат «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Генпрокуратура вынесла своё решение 6 июля.
Что интересно, ранее Depositphotos закрыл продажи в России и Белоруссии.