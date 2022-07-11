Роскомнадзор заблокировал сайт со стоковыми фото за снимки с Украины

Журналисты пишут, что ведомство заблокировало страницу Depositphotos, где публиковались снимки из зоны боевых действий с Украины. Из-за того, что на ресурсе используется протокол https, заблокированным оказался весь сайт.

Сам Роскомнадзор указывает, что ограничил доступ к сервису по решению Генпрокуратуры от 1 июля на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья предусматривает блокировку сайтов, которые содержат «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Генпрокуратура вынесла своё решение 6 июля.

Что интересно, ранее Depositphotos закрыл продажи в России и Белоруссии.