Роскомнадзор заблокирует сайты с телешоу

Роскомнадзор признал пиратскими 39 ресурсов. На них транслировались телепередачи каналов «Первый канал», «Дом Кино», «Бобёр», «Телекафе/Telekafe/Telecafe», «О!», «Время: далекое и близкое», «Первый канал Всемирная телесеть», а также «Музыка Первого. Шесть ресурсов незаконный контент удалили. Остальные 33 внесли в реестр пиратских сайтов. Теперь операторы связи должны ограничить к ним доступ.

Напомним, в мае «Медиакоммуникационный союз» сообщил о готовности робота, который будет автоматизировано подавать заявления о нарушении авторских прав сайтами. Использование робота правообладателями должно было начаться с конца июля.