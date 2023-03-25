Роскомнадзор захотел еще сильнее ограничить анонимность в Интернете

Роскомнадзор захотел еще сильнее ограничить анонимность в ИнтернетеОграничения коснутся виртуальных номеров
Роскомнадзор предложил ограничить анонимность в Сети через использование виртуальных номеров и не только, передает “Коммерсантъ”. Для предлагается использовать оборудование, установленные провайдерами в соответствии с законом о суверенном Рунете.
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В ведомстве разработали проект, в котором предлагается изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. В документе предполагается, что в число угроз, которые необходимо фильтровать, нужно внедрить сайты, позволяющих анонимизировать интернет-пользователей. Например, сервисы, позволяющие входить на сайты и в мессенджеры, используя виртуальный номер телефона. Поправки, если они будут приняты правительством, вступят в силу 1 марта 2024 года.
Роскомнадзор считает, что доступ к сайтам, предоставляющим регистрацию через виртуальные номера, "способствует использованию услуг связи в противоправных целях" и нарушает безопасность интернета в России. При этом Евгений Кравченко, эксперт юридической компании DRC, подчеркнул, что в России не запрещено использовать виртуальные номера (если с их помощью не было совершено преступление).