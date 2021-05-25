Роскомнадзор заявил о возможной блокировке VPN-сервисов

Журналист спросил Липова, планирует ли Роскомнадзор усложнять доступ к VPN-сервисам, которые помогали пользователям обходить блокировку Telegram. На это глава Роскомнадзора ответил, что существуют VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Сейчас ведомство с ними работает, «пытается решить спорные вопросы». Если же VPN-сервисы не приведут свою деятельность в соответствие с законом, Роскомнадзор ограничит к ним доступ.

Также Липов рассказал, что в России используются технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Именно их применили, чтобы замедлить Twitter. По словам Липова, государство полностью реализовало этот проект. У мобильных операторов ТСПУ сейчас фильтрует 100% трафика.

Напомним, вчера в Роскомнадзоре заявили, что могут замедлить на территории России Google-сервисы, если американская компания не удалит запрещённый контент.