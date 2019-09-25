Роскомнадзору официально дали ещё больше полномочий

Роскомнадзор будет определять порядок, сроки и состав информации о взаимодействии сетей, которую ему будут предоставлять операторы связи. Также ведомство сможет устанавливать правила маршрутизации трафика при централизованном управлении сетью.

Согласно положению, Роскомнадзор будет безвозмездно предоставлять операторам связи технические средства для противодействия угрозам устойчивости российского интернета.

Напомним, закон о «суверенном рунете» вступает в силу с 1 ноября 2019 года. Эксперты считают, что исполнение этого закона может привести к снижению скорости доступа к сайтам в России и увеличить затраты операторов связи.