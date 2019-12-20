Роскомнадзору предложили узнать точное количество SIM-карт у каждого россиянина

Депутат считает, что такие меры помогут обезопасить в первую очередь законопослушных абонентов. Несмотря на то, что борьба с рынком серых SIM-карт активно ведётся, он всё равно продолжает функционировать. Злоумышленники, по мнению депутата, часто оформляют «симки» на добросовестных абонентов, а они об этом не знают. Из-за этого любой законопослушный гражданин подвергается риску.

Роскомнадзор пообещал ответить на предложение в установленном порядке.

Стоит отметить, что в письме депутата не указано, каким образом будет проводиться перепись SIM-карт. А платформа для сбора данных о количестве «симок» должна быть создана государством в партнёрстве с бизнесом.