Роскосмос и Сколково создадут кластер космических технологий

Опубликовано 08 октября 2025, 20:151 мин.
Роскосмос и Сколково создадут кластер космических технологийПодписано соглашение
Роскосмос и Фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве и создании кластера «Космических технологий» на базе инновационного центра. Новый кластер станет платформой для частных компаний, работающих в интересах развития отечественной космонавтики.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что проект позволит объединить лучшие команды стартапов и инновационных компаний, чтобы их идеи нашли практическое применение в космической отрасли и укрепили позиции России в космосе.
Председатель Правления Фонда «Сколково» Сергей Перов подчеркнул, что кластер станет новым этапом сотрудничества государства и технологических компаний. За 15 лет Сколково создало экосистему из более пяти тысяч перспективных компаний.
Кластер позволит выстроить цепочку от идеи и стартапа до внедрения технологий в рамках задач Роскосмоса.