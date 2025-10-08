Роскосмос и Сколково создадут кластер космических технологий

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что проект позволит объединить лучшие команды стартапов и инновационных компаний, чтобы их идеи нашли практическое применение в космической отрасли и укрепили позиции России в космосе.

Председатель Правления Фонда «Сколково» Сергей Перов подчеркнул, что кластер станет новым этапом сотрудничества государства и технологических компаний. За 15 лет Сколково создало экосистему из более пяти тысяч перспективных компаний.

Кластер позволит выстроить цепочку от идеи и стартапа до внедрения технологий в рамках задач Роскосмоса.