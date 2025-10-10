Роскосмос и ВЭБ.РФ создадут офис для привлечения частных инвестиций в космос

Частные космические инвестиции

Роскосмос совместно с ВЭБ.РФ запустили проектный офис, который будет привлекать частные инвестиции в космическую отрасль, сообщает Telegram-канал госкорпорации. Соглашение подписали заместитель гендиректора Роскосмоса Борис Глазков и старший управляющий партнер ВЭБ. РФ по ГЧП Павел Селезнев.