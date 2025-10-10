Наука и технологии
Опубликовано 10 октября 2025, 17:25
1 мин.

Роскосмос и ВЭБ.РФ создадут офис для привлечения частных инвестиций в космос

Роскосмос совместно с ВЭБ.РФ запустили проектный офис, который будет привлекать частные инвестиции в космическую отрасль, сообщает Telegram-канал госкорпорации. Соглашение подписали заместитель гендиректора Роскосмоса Борис Глазков и старший управляющий партнер ВЭБ. РФ по ГЧП Павел Селезнев.
© Роскосмос

Главная цель офиса — разработка инвестиционной модели для создания и развития орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Основные задачи проектного офиса:

  • Подготовка прозрачной финансовой модели для инвесторов.

  • Оценка юридических рисков.

  • Разработка новых механизмов финансирования.

  • Создание бизнес-моделей для частных инвесторов.

  • Совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).

Проектный офис станет платформой для взаимодействия государства и бизнеса, упрощая инвестиции и сотрудничество в космических проектах.