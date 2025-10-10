Роскосмос и ВЭБ.РФ создадут офис для привлечения частных инвестиций в космос

Опубликовано 10 октября 2025, 17:251 мин.
Роскосмос и ВЭБ.РФ создадут офис для привлечения частных инвестиций в космосЧастные космические инвестиции
Роскосмос совместно с ВЭБ.РФ запустили проектный офис, который будет привлекать частные инвестиции в космическую отрасль, сообщает Telegram-канал госкорпорации. Соглашение подписали заместитель гендиректора Роскосмоса Борис Глазков и старший управляющий партнер ВЭБ. РФ по ГЧП Павел Селезнев.
© Роскосмос
Главная цель офиса — разработка инвестиционной модели для создания и развития орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Основные задачи проектного офиса:
-
Подготовка прозрачной финансовой модели для инвесторов.
-
Оценка юридических рисков.
-
Разработка новых механизмов финансирования.
-
Создание бизнес-моделей для частных инвесторов.
-
Совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).
Проектный офис станет платформой для взаимодействия государства и бизнеса, упрощая инвестиции и сотрудничество в космических проектах.