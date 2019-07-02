Роскосмос исследует Луну с помощью искусственного интеллекта

Россия планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Как отметили в Роскосмосе, участие человека в этой программе «гармонично сочетается» с использованием автоматических космических аппаратов и робототехники с элементами искусственного интеллекта.

Роботизированные системы будут максимально задействованы во время исследования и освоения Луны, чтобы снизить «возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом».

Российская программа исследования Луны предполагает запуск автоматических аппаратов, в том числе зонда «Луна-25» для исследования южного полюса в 2021 году. В 2023 году на орбиту Луны планируется отправить аппарат «Луна-Ресурс-1».