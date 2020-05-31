Наука и технологии
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Роскосмос изъявил желание отправить российских космонавтов в космос на Crew Dragon Илона Маска
Но для этого кораблям придется пройти определенную сертификацию
Как стало известно, российская госкорпорация Роскосмос изъявила желание отправить российских космонавтов в космос на американском корабле Crew Dragon, произведенном компанией Илона Маска SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор российской космической компании по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Так, судя по его словам, прямо сейчас подобная идея обсуждается на вполне рабочем уровне, правда, о каких-либо деталях и подробностях переговоров от рассказывать отказался.
При этом стоит понимать, что для того, чтобы российских космонавтов можно было отправить на Crew Dragon, корабли должны пройти сертификацию: ”Чтобы сертифицировать корабли, надо набрать количество полетов. Это не очень большое количество. Мы просто должны быть уверены, что они летают вовремя и надежно”, — пояснил Крикалев.