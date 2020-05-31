Роскосмос изъявил желание отправить российских космонавтов в космос на Crew Dragon Илона Маска

Так, судя по его словам, прямо сейчас подобная идея обсуждается на вполне рабочем уровне, правда, о каких-либо деталях и подробностях переговоров от рассказывать отказался.

При этом стоит понимать, что для того, чтобы российских космонавтов можно было отправить на Crew Dragon, корабли должны пройти сертификацию: ”Чтобы сертифицировать корабли, надо набрать количество полетов. Это не очень большое количество. Мы просто должны быть уверены, что они летают вовремя и надежно”, — пояснил Крикалев.