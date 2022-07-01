Роскосмос начал переговоры с США по перекрестным полетам

По словам Рогозина, на данный момент в США подготовку к полету проходит единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может стать первой гражданкой России, которая совершит полет на американском корабле Crew Dragon. При этом Госкорпорация ждет от NASA предложений по другим кандидатам, кроме астронавта Франсиско Рубио, на подготовку для дублирующего экипажа.