Роскосмос обменяется с Европой оборудованием совместной марсианской миссии ExoMars-2022

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Роскосмос обменяется с Европой оборудованием совместной марсианской миссии ExoMars-2022Закончится ли на этом сотрудничество? Покажет время
На этот год у Роскосмоса и Европейского космического агентства были планы по запуску совместной миссии на Марс. Однако в марте, по инициативе ЕКА, проект был приостановлен. Теперь, Роскосмос заявил, что два космических агентства могут обменяться оборудованием миссии: российское вернется в Россию, европейское в Европу.
Роскосмос и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ
Роскосмос
При этом, как отмечает Роскосмос, в июле планируется очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, где они со своей стороны будут принимать решение о дальнейшей судьбе проекта. После чего свое решение о “дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием” сделает и Роскосмос.