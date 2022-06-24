Роскосмос обменяется с Европой оборудованием совместной марсианской миссии ExoMars-2022

Закончится ли на этом сотрудничество? Покажет время

На этот год у Роскосмоса и Европейского космического агентства были планы по запуску совместной миссии на Марс. Однако в марте, по инициативе ЕКА, проект был приостановлен. Теперь, Роскосмос заявил, что два космических агентства могут обменяться оборудованием миссии: российское вернется в Россию, европейское в Европу.