Роскосмос объяснил неудачу с высадкой робота «Фёдора» на МКС

Роскосмос опубликовал официальное сообщение по поводу неудачной попытки стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту с Международной космической станцией.

Госкорпорация сообщила следующее. В соответствии с программой полёта Международной космической станции 22 августа 2019 года был осуществлен испытательный запуск корабля «Союз МС-14» в беспилотном варианте. 24 августа по техническим причинам стыковка корабля с МКС в автоматическом режиме не состоялась.

Отмечается, что при стыковке корабля возник сбой установленной на МКС аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование. В результате, Центром управления полётами для обеспечения безопасности экипажа и станции было принято решение об уводе корабля на безопасное расстояние.

Сейчас безопасности станции и экипажа ничего не угрожает, а «Союз МС-14» отведён на безопасное расстояние.

Чтобы произвести повторную попытку стыковки, на 26 августа запланирована перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Данная операция будет проведена с целью освобождения стыковочного узла служебного модуля «Звезда», к которому 27 августа 2019 года в 06:12 мск должен пристыковаться корабль «Союз МС-14».