Роскосмос объяснил причину отправки человекообразного робота в космос

Работа российских космонавтов с антропоморфным роботом «Фёдором» станет первым шагом на пути России к освоению дальнего космоса. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пуска пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС.

Рогозин пояснил: «Это будет новый этап в развитии космонавтики. Это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос».

Перед полётом «Фёдора» переименовали в Skybot F-850. Его должен встретить на МКС россиянин Александр Скворцов и провести с ним первые эксперименты.

Рогозин добавил: «Двадцать второго августа отправляем антропоморфного робота впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции».