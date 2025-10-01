Роскосмос объявил о конкурсе шевронов для следующей космической экспедиции

Чтобы участвовать, нужно:

Нарисовать эскиз шеврона.

Отправить работу на roscosmos@tricolor.ru

Приём работ до 22 октября. Жюри выберет 10 финалистов. С 28 октября по 2 ноября пройдет народное голосование в сообществе «Триколор». Победитель будет объявлен 3 ноября.

Главный приз — поездка на Байконур для двоих. Победный шеврон будет размещён на форме космонавтов экспедиции, которая стартует в ноябре. На орбиту отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.