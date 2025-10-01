Роскосмос объявил о конкурсе шевронов для следующей космической экспедиции

Опубликовано 01 октября 2025, 20:201 мин.
Роскосмос объявил о конкурсе шевронов для следующей космической экспедицииПридумай шеврон
Роскосмос совместно с «Триколор» запускают всероссийский конкурс на создание дополнительного шеврона для следующей космической экспедиции. Победитель увидит старт ракеты своими глазами и станет автором шеврона, который отправится на МКС вместе с космонавтами.
Чтобы участвовать, нужно:
-
Нарисовать эскиз шеврона.
-
Отправить работу на roscosmos@tricolor.ru
Приём работ до 22 октября. Жюри выберет 10 финалистов. С 28 октября по 2 ноября пройдет народное голосование в сообществе «Триколор». Победитель будет объявлен 3 ноября.
Главный приз — поездка на Байконур для двоих. Победный шеврон будет размещён на форме космонавтов экспедиции, которая стартует в ноябре. На орбиту отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.