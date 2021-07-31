Роскосмос объявил о строительстве российской станции на замену МКС

Совет Главных конструкторов заявил, что из-за старения значительной части оборудования МКС использовать российский сегмент станции после 2024 года может быть рискованно. Поэтому специалисты предложили создать национальную станцию на низкой околоземной орбите. Она будет называться Российской орбитальной служебной станцией (РОСС).

В Роскосмосе заявили, что РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и др.

Совет порекомендовал Роскосмосу начать прорабатывать проектный облик новой орбитальной станции.

Напомним, на МКС наблюдается утечка воздуха, из-за которой в модуле «Звезда» падает давление.