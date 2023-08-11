Роскосмос отчитался о первых часах после запуска ракеты к Луне

Автоматическая станция «Луна-25», отправленная на Луну с космодрома Восточный, работает нормально. Роскосмос сообщил, что бортовые и служебные системы функционируют без проблем, а связь со станцией стабильна. Управляющая группа следит за процессом в штатном режиме.

«Луна-25» продолжает свой путь к Луне. Отделившись от разгонного блока «Фрегат», станция перешла под контроль земной команды. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с «Луной-25» произошёл в начале августа с космодрома Восточный. Ожидается, что аппарат мягко приземлится на Луну 21 августа.

Основная цель «Луны-25» — испытание технологии мягкой посадки. Этот аппарат может стать первым, который приземлится на Южном полюсе Луны. Станция будет изучать внутренние структуры и ресурсы спутника, включая воду. Также её задачей является изучение воздействия космических лучей и излучений на поверхность Луны.

На «Луне-25» установлены камеры, которые снимут процесс посадки, панораму Земли и оседающую пыль. Станция будет проводить автоматическую съёмку и выполнит фотографирование Луны по командам с Земли.