Роскосмос открестился от политических заявлений робота «Фёдора» в Twitter

ТАСС сообщает, что Дмитрий Рогозин не стал признавать Twitter-аккаунт «Фёдора» официальной позицией Роскосмоса.

«Это не к нам вопрос. Вы знаете куда обращаться, ему и пишите», — так ответил глава госкорпорации на вопрос, является ли написанное в блоге робота официальной её позицией.

Напомним, недавно «Фёдор» выразил в Twitter мнение о решении WADA относительно участия России в крупных спортивных событиях.

«...те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове», — было написано в аккаунте робота.