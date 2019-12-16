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Роскосмос открестился от политических заявлений робота «Фёдора» в Twitter
Да и вообще якобы не имеет к нему отношения
У знаменитого антропоморфного российского робота «Фёдора» есть свой Twitter-аккаунт. В нём он «писал» немало любопытных вещей. Теперь глава Роскосмоса заявил, что госкорпорация не имеет никакого отношения к блогу андроида.
ТАСС сообщает, что Дмитрий Рогозин не стал признавать Twitter-аккаунт «Фёдора» официальной позицией Роскосмоса.
«Это не к нам вопрос. Вы знаете куда обращаться, ему и пишите», — так ответил глава госкорпорации на вопрос, является ли написанное в блоге робота официальной её позицией.
Напомним, недавно «Фёдор» выразил в Twitter мнение о решении WADA относительно участия России в крупных спортивных событиях.
«...те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове», — было написано в аккаунте робота.