«Роскосмос» отправил в космос биоспутник с мышами, мухами и растениями

На борту находятся 75 лабораторных мышей, около 1500 мух-дрозофил с генетическими маркерами, а также растения, зерновые, грибы, лишайники и семена. Всего проводится более 20 экспериментов в 10 направлениях: изучение работы нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, метаболизма, регенерации и поведенческих реакций в условиях микрогравитации и повышенной радиации.

Система жизнеобеспечения спутника была модернизирована для безопасности животных. Впервые установлена видеосъемка для наблюдения за мышами, а также разрабатываются методы очистки камер от загрязнений во время полета.

Главная цель миссии — понять, как невесомость и радиация влияют на живые организмы, чтобы оценить риски для людей при дальних космических полетах. После возвращения на Землю 19 сентября 2025 года мыши будут изучаться для анализа воздействия космических условий на организм и восстановления.