Роскосмос планирует снова вооружить космонавтов пистолетами

Роскосмос рассматривает возможность вернуть пистолеты в экипировку российских космонавтов. Об этом рассказала РИА Новости в со ссылкой на представителей госкорпорации.

Речь идёт о комплектации так называемого носимого аварийного запаса космонавта, НАЗК. Пистолеты выдавались космонавтам начиная с с полета Юрия Гагарина. Правило было введено после аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в 1965 году в заснеженной тайге.

С 1986 по 2006 год в НАЗК входили пистолеты ТП-82. Такой пистолет позволяет как отстреливаться от диких зверей, так и запускать сигнальные ракеты. С 2007 года пистолетом перестали пользоваться, поскольку закончились сроки годности специальных патронов, а производственная линия для изготовления новых к тому моменту была закрыта.

Пистолеты могут вернуться в состав НАЗК к запуску пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел», чей первый полёт запланирован на 2025 год.

Сейчас в носимый аварийный запас «Союза» входят радиостанция и аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувной плот, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки, мачете, шесть литров воды и шесть комплектов питания на трех человек, теплозащитный костюм на каждого члена экипажа, а также гидрокостюмы "Форель" для поддержания человека на плаву на случай приводнения.