Роскосмос поможет стране избавиться от мусора

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума «Машук». По его словам, предложения уже были сделаны главам субъектов Российской Федерации.

Рогозин напомнил, что многие мусоросжигающие заводы не сжигают мусор до конца. Остаются твёрдые отходы. Эти отходы можно дожигать средствами космического двигателестроения.

Стоит отметить, что Европейская комиссия в 2017 году предложила запретить строительство новых мусоросжигательных заводов и вывести из эксплуатации старые. Более предпочтительным способом утилизации отходов назвали их вторичное использование. Активисты-экологи уже давно считают, что сжигание мусора приносит вред окружающей среде.