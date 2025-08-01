Роскосмос предложил NASA расширить сотрудничество по проектам без санкций

Опубликовано 01 августа 2025, 18:471 мин.
Роскосмос предложил NASA расширить сотрудничество по проектам без санкцийГлавное — держать связь
Роскосмос предложил NASA увеличить сотрудничество в тех космических проектах, которые не подпадают под санкции. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов после встречи с и.о. главы NASA Шоном Даффи и министром транспорта США.
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По словам Баканова, хотя на Россию давят санкции, сотрудничество в области пилотируемой космонавтики освобождено от ограничений. Роскосмос предлагает использовать этот шанс и расширить совместную работу именно в таких проектах.
Это первая встреча руководителей космических агентств России и США за восемь лет. Обе стороны выразили готовность развивать сотрудничество там, где это возможно, несмотря на сложную международную ситуацию.