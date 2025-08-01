Роскосмос предложил NASA расширить сотрудничество по проектам без санкций

По словам Баканова, хотя на Россию давят санкции, сотрудничество в области пилотируемой космонавтики освобождено от ограничений. Роскосмос предлагает использовать этот шанс и расширить совместную работу именно в таких проектах.

Это первая встреча руководителей космических агентств России и США за восемь лет. Обе стороны выразили готовность развивать сотрудничество там, где это возможно, несмотря на сложную международную ситуацию.