Роскосмос представил астрономический прогноз на следующую неделю

Опубликовано 31 августа 2025, 22:151 мин.
Роскосмос представил астрономический прогноз на следующую неделюАстрономические события с 1 по 7 сентября
С 1 по 7 сентября любителей астрономии ждут яркие небесные явления. Прогнозом поделились в Роскосмосе в своём Telegram-канале
1 сентября (ночь с воскресенья на понедельник)
Пик метеорного потока Ауригиды. Этот редкий поток можно будет наблюдать невооружённым глазом. Наибольшая активность — в 6:00 мск.
4 сентября (четверг)
Покрытие Плутона Луной. Луна пройдёт между Землёй и Плутоном, скрыв карликовую планету от наблюдателей. Смотреть можно только через телескоп. Время явления — 16:29 мск.
7 сентября (воскресенье)
Полное лунное затмение. Земля отбрасывает тень на Луну, а солнечный свет преломляется в атмосфере и окрашивает её в красно-оранжевый цвет. Это явление видно невооружённым глазом. Начало — в 20:30 мск, максимальная фаза — в 21:12 мск.
Неделя обещает быть интересной для всех, кто любит наблюдать космос.