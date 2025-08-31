Роскосмос представил астрономический прогноз на следующую неделю

7 сентября (воскресенье)

Полное лунное затмение. Земля отбрасывает тень на Луну, а солнечный свет преломляется в атмосфере и окрашивает её в красно-оранжевый цвет. Это явление видно невооружённым глазом. Начало — в 20:30 мск, максимальная фаза — в 21:12 мск.

Неделя обещает быть интересной для всех, кто любит наблюдать космос.