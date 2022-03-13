"Роскосмос" представил проект спутниковой связи нового поколения «Гонец»

По словам ведущего менеджера проекта Ивана Данилова, работы идут в соответствии с графиком – планируется произвести несколько десятков малых космических аппаратов нового поколения, которые будут расположены на низкой круговой орбите (1,5 тыс км над Землёй).

Сообщается, что группировка из 32 спутников должна будет обеспечить непрерывное предоставление услуг телефонии и передачи данных на территории РФ. Также отмечается, что система нового поколения «Гонец» сможет предоставлять непрерывные услуги для 40 тыс абонентов подвижной спутниковой связи.

Если говорить о сроке службы аппаратов, то было заявлено, что период активного их использования составит десять лет.