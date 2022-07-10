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Роскосмос представил "треснутое Солнце"И помимо “трещины” там есть на что посмотреть
Всю красоту солнца можно увидеть лишь на фотографиях, а учитывая, что доступная большинству людей аппаратура вряд ли справится с таким снимком, остается надеяться лишь на ученых. И вот недавний снимок “треснутого” Солнца представил нам Роскосмос совместно с ИПМ Келдыша.
Глядя на фотографию, можно задаться вопросом: “неужели оно действительно трескается?”. А если такой вопрос вам в голову не приходил, то у Роскосмоса все равно есть объяснения тому, что вы можете видеть на изображении:
На лимбе нашего светила видны протуберанцы, а «трещина» сверху — тоже протуберанец, но проецирующийся на солнечный диск.
Яркие зоны на снимке — так называемые активные области, в которых наблюдаются более светлые «факелы» и более тёмные солнечные пятна. Размеры таких образований колоссальны и зачастую превышают расстояние от Земли до Луны!
Роскосмос