Роскосмос представил "треснутое Солнце"

И помимо “трещины” там есть на что посмотреть

Всю красоту солнца можно увидеть лишь на фотографиях, а учитывая, что доступная большинству людей аппаратура вряд ли справится с таким снимком, остается надеяться лишь на ученых. И вот недавний снимок “треснутого” Солнца представил нам Роскосмос совместно с ИПМ Келдыша.