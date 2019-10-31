Роскосмос признал ограниченность своих возможностей

Об этом руководитель рассказал на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского. По его словам, самоощущение России как великой космической державы — главный вызов для ракетно-космической отрасли. Запрос общества на эффективную космическую политику «во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность».

Напомним, сегодня глава Роскосмоса также сообщил о намерениях создать два дополнительных пилотируемых корабля «Союз МС» для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) и космического туризма. Производственных мощностей завода РКК «Энергия» должно на это без проблем хватить.