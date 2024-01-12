Роскосмос разработал платформу для спутников массой до 1 тонны

Эта унифицированная платформа обеспечивает возможность серийного производства спутников, сохраняя при этом высокую скорость сборки и модульный принцип производства. Эксперты утверждают, что внедрение этой разработки в будущих космических аппаратах приведет к увеличению надежности, сокращению времени изготовления и снижению общей стоимости работ.

Новая конструкция предоставляет решения для эффективного производства и улучшения технологических характеристик космических миссий.

Ранее, директор Института космических технологий Красноярского научного центра Николай Тестоедов поделился планами по запуску новой группировки спутников связи «Гонец-М1». Ожидается, что все 28 спутников будут размещены на орбите к 2033 году, причем первые из них должны появиться уже к 2028 году