Первую группировку российских спутников "Гонец-М1" запустят до 2028 года

Первую группировку российских спутников "Гонец-М1" запустят до 2028 годаВ количестве 28 спутников
Директор Института космических технологий Красноярского научного центра Николай Тестоедов поделился планами по запуску новой группировки спутников связи "Гонец-М1". Ожидается, что все 28 спутников будут размещены на орбите к 2033 году, причем первые из них должны появиться уже к 2028 году, пишет ТАСС.
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Эти аппараты не только обеспечат высокоскоростную связь, но и будут использоваться для задач навигации. "Гонец-М1" станет своеобразной базовой станцией, помогая корректировать навигационные данные системы "Глонасс", добавил Тестоедов.
Планируется осуществить запуск первого спутника уже через 6-7 лет, но для размещения всех 28 аппаратов потребуется не менее девяти ракетных запусков.
Ранее стало известно, что в следующем году появится новый сервис от АО "ГЛОНАСС" для владельцев автомобилей. Согласно заявлению генерального директора компании Алексея Райкевича для РИА Новости, "ЭРА-ГЛОНАСС" представит функцию мониторинга и поиска угнанных автомобилей