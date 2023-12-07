Первую группировку российских спутников "Гонец-М1" запустят до 2028 года

Эти аппараты не только обеспечат высокоскоростную связь, но и будут использоваться для задач навигации. "Гонец-М1" станет своеобразной базовой станцией, помогая корректировать навигационные данные системы "Глонасс", добавил Тестоедов.

Планируется осуществить запуск первого спутника уже через 6-7 лет, но для размещения всех 28 аппаратов потребуется не менее девяти ракетных запусков.

Ранее стало известно, что в следующем году появится новый сервис от АО "ГЛОНАСС" для владельцев автомобилей. Согласно заявлению генерального директора компании Алексея Райкевича для РИА Новости, "ЭРА-ГЛОНАСС" представит функцию мониторинга и поиска угнанных автомобилей