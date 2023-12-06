"ЭРА-ГЛОНАСС" поможет россиянам искать угнанные автомобили

Этот новый сервис будет работать на базе государственной информационной системы и предоставит возможность отслеживать положение транспортного средства. С согласия владельца, система поможет в локализации и поиске автомобиля в случае угона.

Райкевич подчеркнул, что для использования данной функции не потребуется значительных изменений в устройствах "ЭРА-ГЛОНАСС". Кнопка SOS, встроенная в автомобиль, будет использоваться для активации сервиса без дополнительных аппаратных модификаций.

Компания начала разработку новой функции в ответ на растущий запрос владельцев автомобилей о помощи в поиске угнанных транспортных средств. Этот шаг будет дополнением к уже существующим услугам "ЭРА-ГЛОНАСС", не требующим дополнительного оборудования, если в машине уже установлена кнопка SOS.