В России
15:59, 06 декабря 2023
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"ЭРА-ГЛОНАСС" поможет россиянам искать угнанные автомобили

В 2024 году

В следующем году обещает появится новый сервис от АО "ГЛОНАСС" для владельцев автомобилей. Согласно заявлению генерального директора компании Алексея Райкевича для РИА Новости, "ЭРА-ГЛОНАСС" представит функцию мониторинга и поиска угнанных автомобилей, пишет РИА Новости.

"ЭРА-ГЛОНАСС" поможет россиянам искать угнанные автомобили

© Ferra.ru

Этот новый сервис будет работать на базе государственной информационной системы и предоставит возможность отслеживать положение транспортного средства. С согласия владельца, система поможет в локализации и поиске автомобиля в случае угона.

Райкевич подчеркнул, что для использования данной функции не потребуется значительных изменений в устройствах "ЭРА-ГЛОНАСС". Кнопка SOS, встроенная в автомобиль, будет использоваться для активации сервиса без дополнительных аппаратных модификаций.

Компания начала разработку новой функции в ответ на растущий запрос владельцев автомобилей о помощи в поиске угнанных транспортных средств. Этот шаг будет дополнением к уже существующим услугам "ЭРА-ГЛОНАСС", не требующим дополнительного оборудования, если в машине уже установлена кнопка SOS.

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