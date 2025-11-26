Опубликовано 26 ноября 2025, 21:051 мин.
Роскосмос разыграет памятные шевроны в честь запуска «Союза МС-28»Вы можете выиграть частичку космоса
«Роскосмос» объявил о розыгрыше десяти памятных шевронов экспедиции МКС-74. Принять участие в акции может любой желающий, выполнив несколько простых условий.
© Роскосмос
Как участвовать?
-
Подписаться на официальный Telegram-канал «Роскосмоса».
-
Смотреть прямую трансляцию запуска корабля «Союз МС-28» 27 ноября с 10:30 по московскому времени.
-
Услышать в эфире специальное кодовое слово.
-
Быстро написать это слово в комментариях под постом о розыгрыше — среди первых десяти человек.
Первые пять счастливчиков получат официальные шевроны экипажа МКС-74. Участники, занявшие места с шестого по десятое, станут обладателями специальных «народных» шевронов.