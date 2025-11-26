Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2025, 21:05
1 мин.

Роскосмос разыграет памятные шевроны в честь запуска «Союза МС-28»

Вы можете выиграть частичку космоса
«Роскосмос» объявил о розыгрыше десяти памятных шевронов экспедиции МКС-74. Принять участие в акции может любой желающий, выполнив несколько простых условий.
© Роскосмос

Как участвовать?

  • Подписаться на официальный Telegram-канал «Роскосмоса».

  • Смотреть прямую трансляцию запуска корабля «Союз МС-28» 27 ноября с 10:30 по московскому времени.

  • Услышать в эфире специальное кодовое слово.

  • Быстро написать это слово в комментариях под постом о розыгрыше — среди первых десяти человек.

Первые пять счастливчиков получат официальные шевроны экипажа МКС-74. Участники, занявшие места с шестого по десятое, станут обладателями специальных «народных» шевронов.