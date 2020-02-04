Роскосмос решил отказаться от набора «суперменов» в космонавты

Об этом ТАСС рассказал сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Корпорация обсуждает с Центром снятие «в пределах разумного» некоторых требований к кандидатам. Это становится реальным сейчас, так как в эксплуатацию вводятся более современные корабли, оснащённые большим количеством автоматики, которая помогает человеку и даже заменяет его.

Рогозин отметил, что если требования не снизят, то Роскосмосу «ещё долго придется отбирать в отряд суперменов».

Глава корпорации также отметил, что в ходе текущего набора в космонавты особое внимание уделяется девушкам. Но им не нужно становиться супергероями, достаточно быть «очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами».