Роскосмос создает новейший космический корабль для конкуренции с Илоном Маском

Так, проектируемый корабль будет в состоянии доставить на орбиту груз, масса которого будет составлять до 2 тонн. Обратно же на Землю корабль сможет вернуться с полезным грузом массой до 1 тонны. К слову, запуск новой разработки будет происходить при помощи ракеты-носителя, а закончить разработку нового проекта обещают к 2024 году.

”Использование многоразового корабля, а значит, возвращение и спасение дорогостоящего оборудования существенно снизят издержки и стоимость доставки грузов. В конечном счете это снизит стоимость космической программы в целом”, — рассказал бенефициар компании МТКС Сергей Сопов в разговоре с РБК.