Роскосмос создаст бронированные спутники

Корпорация уже запатентовала разработку. Патентная заявка с её описанием называется «Устройство для защиты космического аппарата от высокоскоростного ударного воздействия частиц космического мусора».

Состоит оно из двухслойного защитного экрана из алюминия, стали или меди. На поверхности экрана находится много конусообразных элементов, вершины которых покрыты твёрдым сплавом. Полости между конусами заполнены композитным материалом.

Если какой-то небольшой объект ударится об аппарат, покрытый защитным экраном, он должен будет разлететься на более мелкие фрагменты.

Как сказано в патенте, такая конусная система защиты легче обычного плоского экрана на десять процентов.