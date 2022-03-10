Роскосмос создаст отечественный спутниковый интернет

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Роскосмос создаст отечественный спутниковый интернетЕсли все пройдет по плану
Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР сообщил, что планируется запуск независимого, "неубиваемого" российского спутникового интернета.
По его словам, реализация планов, связанных с запуском новых групп космических препаратов, позволит обеспечить Россию, к 2025 году, всеми необходимыми космическими сервисами Севморпуть, а также создать в стране "неубиваемый" интернет.
Обязательно стране иметь - такой стране как наша - независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Для России спутниковый интернет имеет много смысла, потому что около 70% ее территории – вечная мерзлота, где прокладка оптоволокна неэффективна, объясняет Рогозин.
Источник: ТАСС