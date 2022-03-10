Роскосмос создаст отечественный спутниковый интернет

Обязательно стране иметь - такой стране как наша - независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере