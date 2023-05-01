Роскосмос создаст «убийцу» ракеты Falcon от SpaceX с большей многоразовостью

По словам топ-менеджера, новый инновационный двигатель позволит обеспечить от 50 до 100 перезапусков первой ступени ракеты. Он добавил, что работы над новой ракетой идут в «хорошем темпе».

Отметим, что самая передовая модель многоразовой ракеты на сегодняшний день — это Falcon 9 от Space X. Её первая ступень может быть использована лишь до 10 раз. Таким образом, Роскосмос планирует превзойти это достижение.

Разработка «Амура-СПГ» началась ещё в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета с использованием двигателей РД-0169 на первой ступени, работающих на кислороде и метане. Кроме того, в следующем году Роскосмос намерен возобновить работы над сверхтяжёлой ракетой для лунных миссий.