Роскосмос создаст «убийцу» ракеты Falcon от SpaceX с большей многоразовостью

Роскосмос создаст «убийцу» ракеты Falcon от SpaceX с большей многоразовостьюКак тебе такое, Илон Маск?
На этой неделе глава Роскосмоса Юрий Борисов принял участие в образовательном марафоне общества «Знание». Во время своего выступления он поделился информацией о перспективной российской ракете «Амур-СПГ».
По словам топ-менеджера, новый инновационный двигатель позволит обеспечить от 50 до 100 перезапусков первой ступени ракеты. Он добавил, что работы над новой ракетой идут в «хорошем темпе».
Отметим, что самая передовая модель многоразовой ракеты на сегодняшний день — это Falcon 9 от Space X. Её первая ступень может быть использована лишь до 10 раз. Таким образом, Роскосмос планирует превзойти это достижение.
Разработка «Амура-СПГ» началась ещё в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета с использованием двигателей РД-0169 на первой ступени, работающих на кислороде и метане. Кроме того, в следующем году Роскосмос намерен возобновить работы над сверхтяжёлой ракетой для лунных миссий.