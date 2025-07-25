Роскосмос успешно отправил в космос два спутника «Ионосфера-М» и не только

Опубликовано 25 июля 2025, 12:181 мин.
Роскосмос успешно отправил в космос два спутника «Ионосфера-М» и не толькоИ 18 малых аппаратов
Сегодня с космодрома Восточный в 8:54 по Москве стартовала ракета «Союз-2.1б». На борту были два спутника «Ионосфера-М», иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2 и 17 российских малых спутников. Запуск прошёл успешно, разгонный блок отделился и начал выводить аппараты на нужные орбиты.
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Спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 станут частью системы «Ионозонд», которая изучает состояние ионосферы — верхнего слоя атмосферы, важного для космической погоды. Система создаётся для Российской академии наук и Росгидромета и будет включать четыре таких спутника.
Иранский спутник NAHID-2 запущен по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства.
Российские малые спутники будут выполнять разные задачи: фотографировать Землю, следить за судами, исследовать связь и проводить эксперименты по управлению спутниками на низкой орбите. Девять из них разработала компания «Геоскан».