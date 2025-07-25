Роскосмос успешно отправил в космос два спутника «Ионосфера-М» и не только

Спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 станут частью системы «Ионозонд», которая изучает состояние ионосферы — верхнего слоя атмосферы, важного для космической погоды. Система создаётся для Российской академии наук и Росгидромета и будет включать четыре таких спутника.

Иранский спутник NAHID-2 запущен по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства.

Российские малые спутники будут выполнять разные задачи: фотографировать Землю, следить за судами, исследовать связь и проводить эксперименты по управлению спутниками на низкой орбите. Девять из них разработала компания «Геоскан».