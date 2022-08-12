Роскосмос установил рекорд по одновременному запуску российских спутников

Если говорить конкретно, то на орбиту были выведены аппараты “CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube”.

Все 16 научно-образовательных наноспутников формата CubeSat 3U были созданы в рамках проекта Space-Pi. Организатором этого проекта выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, Российского движения школьников и других организаций, отмечает госкорпорация.