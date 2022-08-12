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Роскосмос установил рекорд по одновременному запуску российских спутников

Всего их было 16
В Роскосмосе установили новый рекорд по количеству одновременно запущенных спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию. Всего 9 августа было запущено 16 спутников.
Роскосмос установил рекорд по одновременному запуску российских спутников

Все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур 9 августа с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских аппаратов стал рекордным в истории российской ракетно-космической отрасли

Роскосмос

Если говорить конкретно, то на орбиту были выведены аппараты “CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube”.

Все 16 научно-образовательных наноспутников формата CubeSat 3U были созданы в рамках проекта Space-Pi. Организатором этого проекта выступил Фонд содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, Российского движения школьников и других организаций, отмечает госкорпорация.

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