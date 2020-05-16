Роскосмос запросил у NASA переговоры по освоению Луны

Об этом рассказал заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев. По его словам, проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия России и США. Савельев посетовал, что в последние годы вся связь Роскосмоса и NASA сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181.

Савельев также рассказал, что делегацию Роскосмоса звали в Штаты для обсуждения широкого круга вопросов, но приглашение в итоге было отозвано. Затем Роскосмос позвал руководство NASA на переговоры, но так и не получил ответа.