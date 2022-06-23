Роскосмос запустит на орбиту "Ковчег" перед сборкой новой станции

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Роскосмос запустит на орбиту "Ковчег" перед сборкой новой станцииНа борту которого будут находиться живые организмы
Перед тем, как на орбите Земли появится новая отечественная станция, в которой смогут работать космонавты, Роскосмос отправит туда “Ковчег” для проверки радиационного фона и остальных факторов, способных повлиять на живые организмы.
Все дело в том, что орбита, на которой будет располагаться новая Российская орбитальная служебная станция, отличается от той, на которой сейчас находится МКС. Именно поэтому, перед тем, как начать строительство новой станции, нужно ее проверить, заявляет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Прежде чем на полярной орбите начнет собираться из базовых модулей новая Российская орбитальная служебная станция, мы отправим на эту "радиационно напряжённую орбиту" миссию "Ковчег" ("Бион-2") с различными биологическими организмами (млекопитающие из отряда грызунов, пресмыкающиеся и растения) для проверки радиационного фона и других космических факторов влияния на жизнь
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”