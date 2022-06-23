Роскосмос запустит на орбиту "Ковчег" перед сборкой новой станции

Все дело в том, что орбита, на которой будет располагаться новая Российская орбитальная служебная станция, отличается от той, на которой сейчас находится МКС. Именно поэтому, перед тем, как начать строительство новой станции, нужно ее проверить, заявляет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.