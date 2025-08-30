«Роснефть» создала технологию для точного обнаружения нефтяных пятен

Опубликовано 30 августа 2025, 21:331 мин.
«Роснефть» создала технологию для точного обнаружения нефтяных пятенИнновации
Учёные «Роснефти» разработали новую технологию, которая позволяет с высокой точностью обнаруживать нефтяные пятна на водоемах, пишет ТАСС.
Как отмечает компания, это поможет повысить эффективность природоохранных мероприятий на её предприятиях, а также минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, в первом полугодии 2025 года компания зафиксировала снижение количества происшествий на предприятиях. Так, случаи разгерметизации оборудования с тяжёлыми последствиями первого уровня уменьшились на 52%, второго уровня — на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За шесть месяцев на объектах «Роснефти» не было ни одного выброса нефти, газа или воды при бурении скважин. В рамках работы по снижению разливов проводилась замена промысловых трубопроводов и другие профилактические меры.