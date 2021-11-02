Роспотребнадзор назвал незаконным аннулирование покупок в интернет-магазине стоимостью рубль

Если же на сайте продавца или маркетплейса произошёл технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространённая практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключённым по закону продавец не может.