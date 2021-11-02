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Роспотребнадзор назвал незаконным аннулирование покупок в интернет-магазине стоимостью рубль

Это стало возможным по ошибке
На днях у интернет-магазина Ozon произошёл сбой, из-за которого некоторые товары стали продаваться за рубль. Люди успели скупить их полностью, однако на следующий день магазин сообщил, что аннулирует заказы. Сегодня Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию.
Роспотребнадзор назвал незаконным аннулирование покупок в интернет-магазине стоимостью рубль

Как говорят в Роспотребнадзоре, Ozon действовал не по закону, занимаясь аннулированием заказов.

Если же на сайте продавца или маркетплейса произошёл технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространённая практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключённым по закону продавец не может.

В Роспотребнадзоре также указали, что покупатели сами могли бы отказаться от товаров, если бы им корректно объяснили причины. Однако у потребителя всё равно есть право требовать исполнения заключенного договора.

Источник: ТАСС