Роспотребнадзор прокомментировал новость о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Наука и технологии
Сегодня в 17:15
Роспотребнадзор прокомментировал новость о блокировке смартфонов Xiaomi в КрымуПока таких жалоб подано не было
Вчера появилась новость о том, что Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны в регионах, в которые запрещён ввоз устройств компании. К списку этих регионов относится и Крым. Сегодня Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию.
Ведомство сообщило изданию РБК, что не получало жалоб из Крыма на блокировку смартфонов Xiaomi. Роспотребнадзор пообещал начать проверку, если потребители всё-таки начнут обращаться.
Стоит отметить, что по условиям продажи Xiaomi, клиент не может ввозить купленные устройства в запрещённую страну или территорию. В этот список входят Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и Крым. Если клиент всё-таки хочет экспортировать устройства в другой регион, он должен получить необходимые экспортные лицензии. В целом, никто не может приобретать продукцию для перепродажи или передачи. Это значит, что даже если смартфон был куплен в России, ввозить его в Крым по правилам нельзя.