Роспотребнадзор прокомментировал новость о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Ведомство сообщило изданию РБК, что не получало жалоб из Крыма на блокировку смартфонов Xiaomi. Роспотребнадзор пообещал начать проверку, если потребители всё-таки начнут обращаться.

Стоит отметить, что по условиям продажи Xiaomi, клиент не может ввозить купленные устройства в запрещённую страну или территорию. В этот список входят Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и Крым. Если клиент всё-таки хочет экспортировать устройства в другой регион, он должен получить необходимые экспортные лицензии. В целом, никто не может приобретать продукцию для перепродажи или передачи. Это значит, что даже если смартфон был куплен в России, ввозить его в Крым по правилам нельзя.