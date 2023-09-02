Россельхозбанк могут переподключить к SWIFT: новые условия зерновой сделки

Как сообщается, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан озвучил эти предложения на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Турция рассматривает эти предложения ООН как подходящую основу для возрождения инициативы. Предложения включают в себя ключевые моменты, связанные с зерновой сделкой, подчеркивая необходимость повторного подключения РСХБ к SWIFT и размораживания активов российских производителей удобрений в Европе.

Но будет ли доступен SWIFT физическим лицам, в случае переподключения банка, либо ограничения для них останутся – покажет время.