Наука и технологии
17:39, 02 сентября 2023
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Россельхозбанк могут переподключить к SWIFT: новые условия зерновой сделки

Информация не официальная

Организация Объединенных Наций (ООН) выдвинула новые предложения по зерновой сделке, предложив вновь подключить российский Россельхозбанк (РСХБ) к системе SWIFT и разморозить активы российских компаний по производству удобрений в Европе, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu. Их цитирует Лента.ру.

Россельхозбанк могут переподключить к SWIFT: новые условия зерновой сделки

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Как сообщается, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан озвучил эти предложения на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Турция рассматривает эти предложения ООН как подходящую основу для возрождения инициативы. Предложения включают в себя ключевые моменты, связанные с зерновой сделкой, подчеркивая необходимость повторного подключения РСХБ к SWIFT и размораживания активов российских производителей удобрений в Европе.

Но будет ли доступен SWIFT физическим лицам, в случае переподключения банка, либо ограничения для них останутся – покажет время.

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