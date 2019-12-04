России как космической державе предрекли конец

Регулярные пилотируемые миссии аппаратов американских компаний должны начаться уже летом 2020 года. Как пишут авторы материала в The Hill, долгая зависимость американцев от России наконец-то закончится.

Также журналисты считают, что недавние аварии российской космической техники отражают «растущую проблему контроля качества в российской космической программе».

Кроме того, в материале сказано, что стоимость места для астронавта на космическом корабле «Союз МС» составляет около $85 млн. А у пилотируемого космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX, например, цены равны $55 млн. Также журналисты заявили, что у России уже нет денег на финансирование собственной космонавтики.