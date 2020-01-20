России наконец начали отдавать долги за военную технику

Об этом «РИА Новости» рассказал источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По его словам, в прошлые годы наблюдались проблемы с перечислениями валюты. Теперь же система проведения платежей налажена. Вместо доллара начали использоваться национальные валюты, в том числе евро.

«РИА Новости» напоминает, что в США действует закон, предусматривающий введение ограничений против российского оборонно-промышленного комплекса, а также против стран, покупающих российское оружие.

Отметим, недавно вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что объём долгосрочных заказов российского вооружения и техники для зарубежных стран равен $55 млрд.