России не хватило денег на создание робота для помощи космонавтам на МКС

Возвращение к разработке отложено на неопределённое время. Роскосмос отметил, что создание робота велось за бюджетный счёт, но в итоге имеющиеся средства направили на поддержание работы российского сегмента МКС и создание нового космического корабля «Федерация». На всё сразу денег не хватило из-за сокращения бюджета.

При этом Роскосмос продолжает вынашивать планы по отправке на МКС человекоподобного робота «Фёдор», точнее Skybot F-850. К станции его запустят 22 августа.

Отменившийся «Косморобот» должен был перемещать грузы весом до 200 килограммов, устанавливать и снимать оборудование, соединять электрические кабели и присматривать за внешней поверхностью станции.