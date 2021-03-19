России перестали продавать технологию для взлома смартфонов оппозиционеров и ЛГБТ-активистов

Cellebrite позиционирует себя как компания, которая помогает правоохранительным органам и организациям. Её технологии, по задумке, должны использоваться для получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов.

Недавно стало известно, что технологии Cellebrite использовались в России для преследования оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств. Например, они применялись, чтобы получить доступ к смартфонам iPhone и Xiaomi сотрудницы ФБК (ФБК признан в России «иностранным агентом») Любови Соболь.

Также СМИ пишут, что администрация Александра Лукашенко использовала технологии Cellebrite как минимум с 2016 года.