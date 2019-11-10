России предрекли мировое превосходство из-за глобального потепления

Около десяти лет назад геологи заявили, что 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти расположены под ледниками Северного полярного круга. Однако это не единственная возможность, которую открывает глобальное потепление. Использование северо-восточного маршрута через Северный Ледовитый океан позволит в три раза быстрее перевозить грузы между Европой и Дальним Востоком. А северо-западный маршрут сократит расстояние между Азией и Северной Америкой. Конечно, больше всего выгоды из этого извлекут страны с портами в Северном и Балтийском морях. К ним относится и Россия.

Эксперты уверены, что глобальное потепление вызовет массу изменений в мировой торговле. Россия может стать сверхдержавой, даже не прибегая к военной силе.