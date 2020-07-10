России предсказали технологический прорыв в создании оружия

Он уверен, что прорыв произодёт в ближайшее время в области робототехники, лазерного, гиперзвукового и сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия. По мнению полковника, в XXI веке военное противостояние между государствами перетекло в сферу военной науки и военных технологий.

На практике это привело к ускоряющемуся наращиванию тактико-технических характеристик оружия и разработке перспективных образцов вооружения и военной техники.

К таким разработкам полковник отнёс «системы и средства радиолокации и навигации, новые высокоэнергетические пороха и топлива, перспективные боевые части для использования в наземной, морской и авиационной технике, экспериментальные образцы лазерного, сверхвысокочастотного, гиперзвукового оружия и многое другое».