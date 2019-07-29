России придётся потратить 300 миллиардов рублей на освоение Арктики

С 2020 по 2024 год «Росгеология» надеется получить 89,3 миллиарда рублей, с 2024 по 2035 — ещё 104,6 миллиарда и до 2045 — дополнительных 98,6 миллиарда. Все эти деньги холдинг хочет взять из Фонд национального благосостояния (ФНБ) и бюджета Российской Федерации.

Как отметил новый глава «Росгеологии», которого назначили на пост в апреле, «значительная» ресурсная база в Арктике не полностью вовлечена в основание. Холдинг планирует устроить региональную разведку углеводородов и параметрическое бурение на первом этапе. На втором — поисково-оценочные работы, а на третьем — бурение, поиск и оценку.

Создание программы уже поддержал вице-премьер Юрий Трутнев.